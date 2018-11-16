В поселке Локоть семья лишилась летней кухни

Пожар в одном из домовладений по улице Ленинская в поселке Локоть случился 18 ноября.

Информацию о возгорании спасатели получили в 16:42. На место выезжали огнеборцы 41-й части на двух автоцистернах. Через четыре минуты они прибыли. Как выяснилось, произошло короткое замыкание, после чего в летней кухне произошел пожар.

На тушение подавался один ручной ствол.

«В 16.47 пламя локализовали, в 16.48 ликвидировали. Пострадавших нет. Причину выяснят эксперты», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.