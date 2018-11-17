В Трубчевске двое сотрудников ГИБДД погорели на взятках

Двое бывших сотрудников ДПС предстали перед судом в Трубчевске по обвинению в мелком взяточничестве.

11-12 апреля этого года инспекторы получили взятку в размере 2800 рублей от работника одной из брянских лесозаготовительных фирм.

Как отмечает прокуратура Брянской области, за эти деньги сотрудники ГИБДД согласились не составлять на водителя административный протокол и обеспечили ему беспрепятственный проезд на данном участке дороги.

Один из бывших сотрудников приговорен к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, второй - к штрафу в 35 тысяч рублей.