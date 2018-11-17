Брянского студента обвиняют в краже денег артистки Росгосцирка

Юный житель Брянска обвиняется в краже денег в банковского счета артистки Росгосцирка, совершенной при помощи мобильного банка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Брянской области.

Инцидент произошел 12 сентября 2018 года. Женщина забыла свой смартфон на скамейке около одного из жилых домов на проспекте Ленина. Поскольку к номеру телефона был привязан мобильный банк, юноша, по версии следствия, воспользовался возможностью и украл 1,5 тыс. рублей. Деньги он перевел на карту своего однокурсника, который об их криминальном происхождении не знал.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области студенту колледжа предъявлено обвинение в совершении кражи с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)», - информирует пресс-служба следственных органов.