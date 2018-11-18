57-летний водитель получил травмы в ДТП в Клинцовском районе
ДТП с участием иномарки BMW и автомобиля «ГАЗель» произошло в Клинцовском районе в четвертом часу дня 19 ноября.
Машины не поделили дорогу на улице Октябрьской в селе Займище.
По информации областного УГИБДД, в результате столкновения пострадал 57-летний водитель автомобиля ГАЗ.
Мужчина был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами ребер и предплечья.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница?
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