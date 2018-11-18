В Брянске задержали 25-летнего парня с марихуаной в пакете с яблоками

25-летний житель Володарского района Брянска задержан полицией по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Сверток с марихуаной был обнаружен оперативниками в пакете с яблоками, который лежал в автомобиле молодого человека.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на подозреваемого полицейские вышли по оперативной информации.

В отношении задержанного завели уголовное дело. Теперь ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо до трех лет лишения свободы.