Брянский сельский депутат обманула пенсионеров на 550 тысяч рублей

Суд признал 59-летнюю жительницу посёлка Воронов Лог Брасовского района виновной в мошенничестве, в результате которого два пенсионера потеряли деньги на общую сумму в 550 тысяч рублей, сообщает прокуратура Брянской области.

В феврале 2017 года депутат Вороновологского сельского Совета народных депутатов обманула двух престарелых местных жителей. Она получила от 350 и 200 тысяч рублей, которые обещала положить в банк. Однако деньгами она, как установлено в суде, распорядилась в своих целях.

Осужденной предстоит провести два года в колонии общего режима. Ущерб в размере 200 тысяч рублей женщина уже возместила, остальную сумму она выплатит по приговору суда, который пока в законную силу не вступил.