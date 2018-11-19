В Белых Берегах загорелась квартира, спасен один человек

Пожар в брянском поселке Белые Берега произошел поздним вечером 20 ноября.

В квартире на улице Ленина загорелся диван, после чего огонь распространился на площади двух квадратных метров.

На месте работали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, пожарные спасли из огня одного человека.

Возгорание ликвидировали в течении четырех минут. Причина возгорания устанавливается.