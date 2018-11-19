В Жуковском районе ранее судимый мужчина зарезал нанятого тракториста

60-летнего жителя Жуковского района признали виновным в убийстве.

Суд установил, что в мае этого года мужчина обратился к жителю деревни Никольская Слобода с просьбой распахать ему на тракторе огород и заплатил ему тысячу рублей.

Однако приехавший на огород тракторист не смог оказать услугу, так как участок не был убран.

Утром 18 мая мужчины попытались выяснить отношения и в результате ссоры фигурант ударил тракториста ножом в шею и живот. Мужчина скончался.

Как оказалось, причиной конфликта стало то, что мужчина отказался возвращать владельцу участка 300 рублей, которые были потрачены на солярку.

Ранее обвиняемый уже был судим и провел в местах лишения свободы больше 25 лет. Суд приговорил его к одиннадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу дочери погибшего суд взыскал один миллион рублей.