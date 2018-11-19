Экс-главврач брянской психбольницы признан виновным в присвоении денег и взятке

Бывший главный врач Бярнской областной психиатрической больницы №1 признан виновным в растрате денег и получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что руководитель медучреждения получил от местного жителя 30 тысяч рублей. В обмен на деньги он должен был дать справку о том, что брянец не имеет противопоказаний к вождению авто, в то время как у него было психическое расстройство, которое его в этом праве ограничивает.

Кроме этого, главврач, по данным прокуратуры, присвоил более 52 тысяч рублей, полученных его больницей за оказание платных услуг, а еще 98 тысяч рублей растратил.

Суд оштрафовал виновного на 2,5 млн рублей и лишил на три года права занимать в медицинских учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций. Приговор пока не вступил в силу.