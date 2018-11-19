Поиск по сайту
Поиск по сайту

Экс-главврач брянской психбольницы признан виновным в присвоении денег и взятке

Опубликовано Сегодня, 15:08

Бывший главный врач Бярнской областной психиатрической больницы №1 признан виновным в растрате денег и получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что руководитель медучреждения получил от местного жителя 30 тысяч рублей. В обмен на деньги он должен был дать справку о том, что брянец не имеет противопоказаний к вождению авто, в то время как у него было психическое расстройство, которое его в этом праве ограничивает.

Кроме этого, главврач, по данным прокуратуры, присвоил более 52  тысяч рублей, полученных его больницей за оказание платных услуг, а еще 98 тысяч рублей растратил.

Суд оштрафовал виновного на 2,5 млн рублей и лишил на три года права занимать в медицинских учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций. Приговор пока не вступил в силу.

Фото
 1250
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Главврача Брянской психбольницы отдали под суд за взятку и растрату
  • Главврача брянской психбольницы обвинили во взяточничестве и хищении
  • Главврача брянской психбольницы задержали с поличным при получении взятки
  • За выдачу «липовых» больничных врач из Брянска заплатит 250 тысяч рублей
  • В Курской области главврач украл у больницы 100 тысяч рублей
    •
    Новости регионов
    Нечерноземье просит о помощи
    12:41:42 21-11-2018
    Другой ключевой темой стала разработка Программы развития Нечернозёмной зоны РФ. Смоленская область - один из 13 регионов Центрального Нечерноземья. Природные условия здесь значительно затрудняют ведение сельского хозяйства, делают производство более затратным.  
    В поддержку аграриев
    12:36:26 21-11-2018
    Каких договоренностей добился Алексей Островский на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым, на которой обсуждалось развитие АПК Смоленщины?  
    О чем договорились с премьер-министром?
    12:34:08 21-11-2018
    На минувшей неделе губернатор Смоленской области встретился с главой правительства Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического развития Смоленской области, требующих решения на федеральном уровне.
    Житель Смоленска хотел избавиться от тела мужчины, спрятав его в коробке
    20:55:32 19-11-2018
    Полиция Смоленска задержала ранее судимого 41-летнего мужчину, который подозревается в убийстве.
    Пожар на улице Карла Маркса в Холм-Жирковском: пострадала местная жительница
    20:43:57 18-11-2018
    18 ноября в жилом доме на улице Карла Маркса в поселке Холм-Жирковский произошел пожар, пострадала женщина.
    Смоленская полиция ищет очевидцев аварии с нетрезвым автомобилистом на Audi 80
    20:46:43 17-11-2018
    Правоохранители Смоленска завели уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло с участием  Audi 80 12 августа в областном центре.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:00
    18-летним девочкам-студенткам из Клинцов грозит до 20 лет колонии за торговлю наркотиками
    Сегодня, 16:11
    Женщина-пешеход попала под машину в Карачеве
    Сегодня, 15:08
    Экс-главврач брянской психбольницы признан виновным в присвоении денег и взятке
    Сегодня, 14:02
    Пенсионерка получила ушиб ноги в брянском автобусе
    Сегодня, 13:01
    Два депутата из брянской глубинки лишились мандатов из-за утаенных доходов
    Сегодня, 12:01
    Финансовую ситуацию в брянском «Динамо» назвали стабильной
    Сегодня, 11:26
    На улице Ульянова в Брянске нашли труп
    Сегодня, 10:56
    В Жуковском районе ранее судимый мужчина зарезал нанятого тракториста
    Сегодня, 09:15
    Движение автомобилей ограничат на улице Вали Сафроновой в Брянске
    Сегодня, 08:44
    В Брянске собрались социалисты из стран капитализма
    Сегодня, 08:15
    В Белых Берегах загорелась квартира, спасен один человек
    Вчера, 17:23
    В Жуковском районе проложили дорогу к железнодорожной станции
    Вчера, 16:52
    В Почепском районе открыли отремонтированный Дом культуры
    Вчера, 15:11
    Жительница Брянской области не может попасть в больницу для гемодиализа
    Вчера, 14:01
    Брянский сельский депутат обманула пенсионеров на 550 тысяч рублей
    Вчера, 13:47
    Из 177 брянских обманутых дольщиков жилье не получили 32
    Вчера, 12:01
    В Брянске задержали 25-летнего парня с марихуаной в пакете с яблоками
    Вчера, 11:00
    В Бежицком районе зарегистрировали тысячную пару молодоженов
    Вчера, 10:16
    57-летний водитель получил травмы в ДТП в Клинцовском районе
    Вчера, 09:12
    Комбинат керамических изделий в Клинцах признали банкротом
    Вчера, 08:31
    В результате пожара в частном доме в поселке Усожа пострадал человек
    19-11-2018, 17:13
    Движение по улице Камозина восстановили в Брянске
    19-11-2018, 16:46
    Работу снегоуборочных машин в Брянске отслеживает система ГЛОНАСС
    19-11-2018, 15:08
    Брянского студента обвиняют в краже денег артистки Росгосцирка
    19-11-2018, 14:46
    Брянские ультрас подарили депутату Антошину «розу»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 15:42
    Где своя пожарная бригада? Как «АЭРО ПАРК» обеспечивает безопасность?
    Сегодня, 12:18
    Магазин, которого ждали В Володарском районе открыли супермаркет «Европа»
    Вчера, 13:54
    Олег Погудин: Трагический тенор эпохи. 1
    Вчера, 13:13
    Кабаре-дуэт "Новые русские бабки", чемпионы юмора, победители шоу "Это смешно".
    Вчера, 12:27
    Хор Валаамского монастыря: Программа «Есенин» 1
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В Трубчевске двое сотрудников ГИБДД погорели на взятках
    Происшествия Новость дня
    В Брянске с Малыгинского моста упал мужчина
    Происшествия На дорогах Новость дня
    Три человека угодили в больницу после ДТП в Брянском районе
    Новости Происшествия
    В Жуковском районе ранее судимый мужчина зарезал нанятого тракториста
    Новости Происшествия
    Брянский сельский депутат обманула пенсионеров на 550 тысяч рублей
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница?

    В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

    Ростелеком новости
    Почта Банк поможет брянцам приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»

    Почта Банк поможет брянцам приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России. Теперь жители Брянской области могут купить мобильную технику в кредит или в рассрочку без посещения банковского отделения.

    РЖД новости
    Ретро-поезд на паровозной тяге 22 ноября проследует по маршруту первого поезда, прибывшего в Брянск

    Ретро-поезд на паровозной тяге 22 ноября проследует по маршруту первого поезда, прибывшего в Брянск В ноябре  2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события  пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.
    МРСК новости
    Брянскэнерго предупреждает: охранная зона ЛЭП – место повышенной опасности!

    В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.

    РЖД новости
    ГК «Надежда» готовит к сдаче новые дома

    ГК «Надежда» готовит к сдаче новые домаПока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.