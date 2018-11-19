Экс-главврач брянской психбольницы признан виновным в присвоении денег и взятке
Бывший главный врач Бярнской областной психиатрической больницы №1 признан виновным в растрате денег и получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что руководитель медучреждения получил от местного жителя 30 тысяч рублей. В обмен на деньги он должен был дать справку о том, что брянец не имеет противопоказаний к вождению авто, в то время как у него было психическое расстройство, которое его в этом праве ограничивает.
Кроме этого, главврач, по данным прокуратуры, присвоил более 52 тысяч рублей, полученных его больницей за оказание платных услуг, а еще 98 тысяч рублей растратил.
Суд оштрафовал виновного на 2,5 млн рублей и лишил на три года права занимать в медицинских учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций. Приговор пока не вступил в силу.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России. Теперь жители Брянской области могут купить мобильную технику в кредит или в рассрочку без посещения банковского отделения.
В ноябре 2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.
В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.
Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.