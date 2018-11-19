18-летним девочкам-студенткам из Клинцов грозит до 20 лет колонии за торговлю наркотиками

Две 18-летние подруги-студентки, проживающие в Клинцах, задержаны по подозрению в торговле синтетическими наркотиками.

Девушки, не имевшие ранее проблем с законом, привлекли внимание полиции подозрительным поведением в конце минувшего июня. За ними установили слежку, которая подтвердила, что студентки организовали незаконный бизнес, делая закладки с наркотиками.

Подозреваемых задержали сразу же после того, как они забрали очередную партию солей и спайсов, расфасованных на дозы для дальнейшей продажи.

Как оказалось, одна из студенток нашла незаконный вид заработка через интернет и сама написала работодателю. За три недели на закладках злоумышленница заработала 65 тысяч рублей, после чего пригласила в дело свою подругу, чтобы «расширить бизнес». Через неделю девушек задержала полиция.

Злоумышленницам предъявлено обвинение по уголовной статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере». Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и крупный денежный штраф.