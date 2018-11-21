Мать выпускника, давшая взятку начальнице управления образования, предстанет перед судом

37-летнюю жительницу Брянска обвиняемой в даче взятки брянской чиновнице, сообщает прокуратура Брянской области.

По версии следователей, в мае и июне этого года женщина дважды передавала через родственницу взятки начальнице отдела управления образования администрации Брянска.

Таким образом мать выпускника намеревалась обеспечить сыну успешную сдачу ЕГЭ по математике и физике.

Общая сумма незаконного вознаграждения составила 100 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в Советский районный суд Брянска.