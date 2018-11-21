Из горящей квартиры на улице Докучаева спасли двоих человек

На улице Докучаева в Брянске сгорела квартира на последнем этаже пятиэтажного дома. Пожар произошел в седьмом часу вечера 21 ноября.

На месте происшествия работали пожарные расчеты на дух автоцистернах и автолестнице.

В квартире загорелась мебель в одной из комнат. Огонь распространился на площади восьми квадратных метров.

Как сообщают в пресс-службе областного ГУ МЧС, из огня с помощью спасательных масок пожарные вывели на улицу двоих человек, 46-летнего мужчину и 48-летнюю женщину.

Сам пожар был потушен в течение нескольких минут.