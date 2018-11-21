В Брянской области мужчина избил до смерти отца металлическим совком

Житель Красногорского района предстал перед судом по обвинению в убийстве родного отца.

В апреле нынешнего года 44-летний обвиняемый избил престарелого мужчину металлическим совком. Таким образом отпрыск отомстил за то, что отец написал на него заявление в полицию.

Потерпевший получил не менее десяти ударов. Он скончался от травматического шока в результате травм головы и грудной клетки

Суд приговорил виновного к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом судом был учтен целый ряд смягчающих обстоятельств.