В Брянской области мужчина избил до смерти отца металлическим совком
Житель Красногорского района предстал перед судом по обвинению в убийстве родного отца.
В апреле нынешнего года 44-летний обвиняемый избил престарелого мужчину металлическим совком. Таким образом отпрыск отомстил за то, что отец написал на него заявление в полицию.
Потерпевший получил не менее десяти ударов. Он скончался от травматического шока в результате травм головы и грудной клетки
Суд приговорил виновного к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом судом был учтен целый ряд смягчающих обстоятельств.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Четыре вопроса о рекламе
На прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов от читателей колонки Брянского УФАС России. Вот ответы на них.
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В ноябре 2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.
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