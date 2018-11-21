Трех жителей Брянска осудили на незаконный оборот оружия
Трое жителей поселка Белые Берега признаны виновными в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Осужденным 59, 45 и 56 лет. В разном составе они в октябре и декабре 2017 года продали пистолет «Браунинг» за 20 тысяч рублей и револьвер системы «Наган» за 40 тысяч рублей, а также патроны к ним. Кроме этого, сообщники хранили огнестрельное оружие и боеприпасы, а один из них еще и различные взрывные устройства, включая минометные мины. Преступную группу выявило региональное управление ФСБ.
Подсудимые признали свою вину, дело рассмотрено в особом порядке. В итоге суд приговорил двух соучастников к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 50 тысяч рублей. Еще один осужденный проведет в колонии три с половиной года и заплатит штраф размером 30 тысяч рублей.
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