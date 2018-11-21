Житель Брянка предстанет перед судом за избиение полицейского

Житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к представителю власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, утром 27 июня 2018 года 21-летнего брянца в нетрезвом виде доставили в отдел полиции для составления административного протокола: он переходил дорогу в неположенном месте и отказался выполнить законные требования сотрудников МВД. Уже в отделе молодой человек выразил недовольство действиями полицейских и несколько раз ударил одного из них ногой.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следкома. - Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность».