Живодеры убили белку около Бежицкого пляжа в Брянске – соцсети

Неизвестные живодеры убили белку около Бежицкого пляжа в Брянске, сообщают подписчики группы «Подслушано Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».

Белка поселилась в этом районе недавно и сразу стала любимицей местных жителей, которые ее подкармливали.

Раненую белку нашли еще живой, но донести до ветклиники не успели – она умерла на руках. Судя по всему, зверька расстреляли дротиками.