Владелица брянского салона красоты три месяца не выплачивала зарплату работнице
Уголовное дело возбуждено в Брянске в отношении хозяйки одного из местных салонов красоты.
Женщина не выплачивала зарплату визажисту с марта по май текущего года.. Сумма долга перед работницей составила более 25 000 рублей.
Как отмечают следователи, в это же самое время хозяйка салона использовала финансы на цели, которые не имели приоритета перед выплатой зарплат.
Расследование дела продолжается. Следователи будут добиваться погашения долга перед работницей салона.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Четыре вопроса о рекламе
На прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов от читателей колонки Брянского УФАС России. Вот ответы на них.
Более 300 предприятий малого и среднего бизнеса Брянской области подключили цифровой сервис «Ростелекома» для организации офисной телефонной сети «Виртуальная АТС». Предприниматели переходят на умную телефонию, чтобы повысить эффективность работы с клиентскими обращениями и снизить затраты на связь.
В ноябре 2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.
Брянские энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения жителей Тверской области
Просторная спортивная площадка с новыми уличными тренажерами (workout) появилась возле ЖК «Академического» (строительная позиция №8). Теперь у будущих жителей нового дома появилась возможность заниматься спортом на свежем воздухе.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.