Владелица брянского салона красоты три месяца не выплачивала зарплату работнице

Уголовное дело возбуждено в Брянске в отношении хозяйки одного из местных салонов красоты.

Женщина не выплачивала зарплату визажисту с марта по май текущего года.. Сумма долга перед работницей составила более 25 000 рублей.

Как отмечают следователи, в это же самое время хозяйка салона использовала финансы на цели, которые не имели приоритета перед выплатой зарплат.

Расследование дела продолжается. Следователи будут добиваться погашения долга перед работницей салона.