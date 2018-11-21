Жителя Почепского района, порезавшего женщину во дворе дома, отправили в колонию особого режима
34-летний житель Почепского района признан виновным судом в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой.
По данным областной прокуратуры, днем 30 июня текущего года во дворе своего дома пьяный мужчина ударил кухонным ножом в живот 45-летнюю знакомую, к которой испытывал неприязненные отношения.
Как оказалось, до этого мужчина уже был судим за тяжкое и особо тяжкое преступления.
Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в колонии особого режима.
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