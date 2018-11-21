Жителя Почепского района, порезавшего женщину во дворе дома, отправили в колонию особого режима

34-летний житель Почепского района признан виновным судом в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой.

По данным областной прокуратуры, днем 30 июня текущего года во дворе своего дома пьяный мужчина ударил кухонным ножом в живот 45-летнюю знакомую, к которой испытывал неприязненные отношения.

Как оказалось, до этого мужчина уже был судим за тяжкое и особо тяжкое преступления.

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в колонии особого режима.