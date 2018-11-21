Двое жителей Брянска пытались продать пистолет-пулемет Шпагина с патронами
Двоих жителей Брянска в возрасте 35 и 45 лет обвиняют в незаконной торговле оружием и боеприпасами.
По данным областной прокуратуры, товарищи нашли в лесу Дятьковского района неисправный пистолет-пулемет конструкции Шпагина, калибра 7,62 миллиметров, с основной частью оружия, а также 36 патронов, пригодных для стрельбы.
27 апреля этого года в одном из гаражных кооперативов в Бежицком районе Брянска сообщники продали находку за 40 тысяч рублей. В тот же день мужчин задержали сотрудники ФСБ.
Уголовное дело по факту рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
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