Двое жителей Брянска пытались продать пистолет-пулемет Шпагина с патронами

Двоих жителей Брянска в возрасте 35 и 45 лет обвиняют в незаконной торговле оружием и боеприпасами.

По данным областной прокуратуры, товарищи нашли в лесу Дятьковского района неисправный пистолет-пулемет конструкции Шпагина, калибра 7,62 миллиметров, с основной частью оружия, а также 36 патронов, пригодных для стрельбы.

27 апреля этого года в одном из гаражных кооперативов в Бежицком районе Брянска сообщники продали находку за 40 тысяч рублей. В тот же день мужчин задержали сотрудники ФСБ.

Уголовное дело по факту рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.