Три артиллерийских снаряда нашли в поле жители Дубровского района

Правоохранители Смоленска завели уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло с участием Audi 80 12 августа в областном центре.

18 ноября в жилом доме на улице Карла Маркса в поселке Холм-Жирковский произошел пожар, пострадала женщина.

На минувшей неделе губернатор Смоленской области встретился с главой правительства Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического развития Смоленской области, требующих решения на федеральном уровне.

Каких договоренностей добился Алексей Островский на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым, на которой обсуждалось развитие АПК Смоленщины?

Другой ключевой темой стала разработка Программы развития Нечернозёмной зоны РФ. Смоленская область - один из 13 регионов Центрального Нечерноземья. Природные условия здесь значительно затрудняют ведение сельского хозяйства, делают производство более затратным.

На месте работала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Благодаря слаженным действиям саперов, в половине первого дня опасная находка была изъята и обезврежена.

Три артиллерийских снаряда местные жители нашли в поле возле села Рековичи. Они пролежали нетронутыми со времен Великой Отечественной войны.

Актуальные темы

Новости партнёров

300 брянских компаний выбрали «Виртуальную АТС» от «Ростелекома» Более 300 предприятий малого и среднего бизнеса Брянской области подключили цифровой сервис «Ростелекома» для организации офисной телефонной сети «Виртуальная АТС». Предприниматели переходят на умную телефонию, чтобы повысить эффективность работы с клиентскими обращениями и снизить затраты на связь.

Ретро-поезд на паровозной тяге 22 ноября проследует по маршруту первого поезда, прибывшего в Брянск В ноябре 2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.

Брянские энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения жителей Тверской области Брянские энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения жителей Тверской области

ГК «Надежда» поддержит брянских баскетболистов Третий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 (стритболу) состоится в Брянске в субботу, 1 декабря. Мероприятие пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск». Старт состязаний в 10.00.

