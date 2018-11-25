Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Климовском районе

ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчина, произошло на 11 километре автодороги «Старый Ропск - Забрама» в Климовском районе.

Водитель иномарки Nissan Primera, который сел за руль в состоянии опьянения, не справился с управлением на ночной. Он съехал на левый край обочины, затем на правый, после чего его машина вылетела с дороги в кювет.

В результате аварии погиб 29-летний пассажир автомобиля. В свою очередь водитель получил рваные раны лица и руки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали в больницу.