Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Климовском районе
ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчина, произошло на 11 километре автодороги «Старый Ропск - Забрама» в Климовском районе.
Водитель иномарки Nissan Primera, который сел за руль в состоянии опьянения, не справился с управлением на ночной. Он съехал на левый край обочины, затем на правый, после чего его машина вылетела с дороги в кювет.
В результате аварии погиб 29-летний пассажир автомобиля. В свою очередь водитель получил рваные раны лица и руки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали в больницу.
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