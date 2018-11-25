Брянец осужден на год в колонии за «торговлю» полицейскими должностями

Житель города Брянска проведет по приговору суда год и два месяца в колонии-поселении за покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В суде установлено, что в июле 2018 года мужчина, пообещал знакомому помочь в трудоустройстве третьего лица на службу в органы внутренних дел. Действуя в целях личного обогащения, он попросил за «услугу» вознаграждение на сумму 200 тысяч рублей. При этом ни возможности, ни намерения исполнять это обещание у мужчины не было.

В августе после получения 100 тысяч рублей брянца задержали полицейские.