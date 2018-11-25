Брянец осужден на год в колонии за «торговлю» полицейскими должностями
Житель города Брянска проведет по приговору суда год и два месяца в колонии-поселении за покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
В суде установлено, что в июле 2018 года мужчина, пообещал знакомому помочь в трудоустройстве третьего лица на службу в органы внутренних дел. Действуя в целях личного обогащения, он попросил за «услугу» вознаграждение на сумму 200 тысяч рублей. При этом ни возможности, ни намерения исполнять это обещание у мужчины не было.
В августе после получения 100 тысяч рублей брянца задержали полицейские.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Четыре вопроса о рекламе
На прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов от читателей колонки Брянского УФАС России. Вот ответы на них.
Более 300 предприятий малого и среднего бизнеса Брянской области подключили цифровой сервис «Ростелекома» для организации офисной телефонной сети «Виртуальная АТС». Предприниматели переходят на умную телефонию, чтобы повысить эффективность работы с клиентскими обращениями и снизить затраты на связь.
В ноябре 2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.
Брянские энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения жителей Тверской области
Третий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 (стритболу) состоится в Брянске в субботу, 1 декабря. Мероприятие пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск». Старт состязаний в 10.00.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.