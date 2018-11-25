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В Брянске присяжные оправдали обвиняемого в организации заказного убийства

Опубликовано Сегодня, 14:00

В Брянске присяжные оправдали обвиняемого в организации заказного убийстваПрисяжные рассмотрели дело в отношении жителя Брянска, обвиняемого в организации заказного убийства и разбойного нападения, в Советском районном суде.

По данным следствия, в июле прошлого года мужчина пытался организовать убийство бизнесмена с целью хищения денег. Для этого он обратился за помощью к ранее незнакомому мужчине и предложил ему взять на себя роль киллера.

Часть денег подсудимый обещал «наемному убийце» в качестве вознаграждения.

В свою очередь мужчина поспешил сообщить о необычном заказе стражам порядка.

На заседании 23 ноября коллегия присяжных приняла решение о невиновности подсудимого. В настоящее время оправдательный приговор еще не вступил в законную силу.

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