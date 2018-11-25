В Брянской области задержали серийных автоугонщиков

Двоих угонщиков из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, задержали полицейские в Брянском районе, когда они ехали на очередной похищенной иномарке.

С октября по декабрь прошлого года мужчины похитили четыре автомобиля марки Toyota. Помимо этого, один из сообщников угнал еще два автомобиля этой же марки и похитил сигнальный револьвер модели «Наган-с».

Сумма ущерба от преступных действий угонщиков составила почти десять миллионов рублей. Машины злоумышленники похищали в Брянской, Вологодской и Тверской областях.

Уголовное дело по данным фактам будет рассмотрено в Советском районном суде города Брянска.