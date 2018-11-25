Жителя Брянска будут судить по делу об убийстве собутыльника

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Брянска, обвиняемого в убийстве.

Вечером 8 сентября обвиняемый был в гостях у знакомого в доме на улице Меловой. Мужчины выпивали, однако между ними произошла ссора, когда хозяин квартиры стал упрекать гостя количеством выпитого алкоголя.

В результате потасовки обвиняемый нанес своему собутыльнику множественные удары ножом.

Злоумышленника на месте преступления застала мать убитого. Увидев женщину, гость бросил нож и поспешил скрыться, но все же был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело по факту передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.