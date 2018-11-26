Водитель не справился с управлением и врезался в дерево в Комаричском районе
30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 врезался в дерево на четвертом километре автодороги «Комаричи-Лубошево» в Комаричском районе.
Авария произошла в четвертом часу дня 26 ноября. Автомобилист не справился с управлением на дороге.
В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки и вывих правого бедра. Также пострадал его 32-летний пассажир, у которого диагностировали ушиб грудной клетки, перелом ребер и черепно-мозговую травму.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
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