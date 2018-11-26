Таксист сбил 61-летнего мужчину на пешеходном переходе в Брянске
В Брянске водитель такси сбил пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Калинина. ДТП произошло в седьмом часу утра 27 ноября.
По данным брянского ОГИБДД, в результате несчастного случая мужчина получил травмы и был госпитализирован.
Водитель такси в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится полицейская проверка.
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