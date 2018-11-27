В Унече на улице Иванова сгорела частная баня
Сообщение о загорании частной бани в Унече поступило спасателям в одиннадцатом утра 29 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.
Баня загорелась на улице Иванова. На место происшествия выехали две пожарные машины.
К моменту прибытия пожарных строение площадью шесть на семь метров было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен в течении одиннадцати минут.
Никто из людей не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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