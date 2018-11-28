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Полиция раскрыла кражу сотовых из торгового павильона

Опубликовано Сегодня, 09:59

Сорокалетнего мужчину, подозреваемого в краже двух мобильных телефонов, задержали брянские полицейские, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

О краже в правоохранительные органы заявил 40-летний предприниматель. Из его торгового павильона исчезли два сотовых телефона.

Павильон располагается в одном из торговых центров и закрывается значительно раньше, чем остальные помещения здания. После закрытия торговой точки подозреваемый дождался, когда около нее стало безлюдно и совершил кражу.

За это преступление ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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