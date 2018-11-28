Пешеход серьезно пострадал, попав под колеса Nissan Murano в Брянске

Автомобиль Nissan Murano, за рулем которого была 41-летняя женщина-водитель, сбил пешехода утром 29 ноября в Брянске, сообщает городской отдел ГИБДД.

ДТП случилось около половины восьмого утра около дома №3-а на улице Литейной. Машина ехала в направлении от улицы 22 Съезда КПСС в сторону улицы Флотской во втором ряду. 58-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Мужчина попал в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом левого плеча со смещением, пароорбитальную гематому слева, ссадины лица.

Водитель, как показало медосвидетельствование, был трезв.