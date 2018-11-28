57-летний мужчина попал под колеса маршрутки в Брянске
ДТП с участием пешехода произошло в Бежицком районе Брянска в шестом часу утра 29 ноября.
36-летний водитель маршрутки №166 сбил 57-летнего мужчину на улице Литейной.
По сообщению городского ОГИБДД, пешеход пытался перейти дорогу в неположенном месте.
Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами черепа и копчика.
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