57-летний мужчина попал под колеса маршрутки в Брянске

На минувшей неделе губернатор Смоленской области встретился с главой правительства Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического развития Смоленской области, требующих решения на федеральном уровне.

Каких договоренностей добился Алексей Островский на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым, на которой обсуждалось развитие АПК Смоленщины?

Другой ключевой темой стала разработка Программы развития Нечернозёмной зоны РФ. Смоленская область - один из 13 регионов Центрального Нечерноземья. Природные условия здесь значительно затрудняют ведение сельского хозяйства, делают производство более затратным.

«Смоленская область – регион больших возможностей» – так называется новый масштабный проект, который призван раскрыть резервы социального, культурного, научного, экономического развития. Губернатор Алексей Островский подробно рассказал о проекте на площадке IV Смоленского регионального социально–экономического форума «Территория развития», который на прошлой неделе проходил в областном центре.

В период празднования новогодних и рождественских праздников Московский филиал АО «ФПК» назначил более 100 пар дополнительных пассажирских поездов (одна пара включает в себя рейс туда и обратно), которые буду отправляться и прибывать на московские вокзалы с 21 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Они свяжут Москву с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Адлером и Брестом.

ДТП с участием пешехода произошло в Бежицком районе Брянска в шестом часу утра 29 ноября.

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