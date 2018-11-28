В Брянске задержали 20-летнего фальшивомонетчика

20-летнего жителя областного центра задержала полиция по подозрению в сбыте фальшивой купюры, сообщает УМВД России по Брянской области.

Инцидент произошел в одном из магазинов в Советском районе Брянска.

Продавец засомневалась в подлинности купюры номиналом 1000 рублей, которой с ней расплатился один из покупателей. Сотрудники банка подтвердили опасения женщины, после чего она сообщила об этом в полицию и подробно описала приметы злоумышленника.

Вскоре оперативники задержали 20-летнего жителя Брянска. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.