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В Брянске задержали 20-летнего фальшивомонетчика

Опубликовано Сегодня, 16:31

В Брянске задержали 20-летнего фальшивомонетчика20-летнего жителя областного центра задержала полиция по подозрению в сбыте фальшивой купюры, сообщает УМВД России по Брянской области.

Инцидент произошел в одном из магазинов в Советском районе Брянска.

Продавец засомневалась в подлинности купюры номиналом 1000 рублей, которой с ней расплатился один из покупателей. Сотрудники банка подтвердили опасения женщины, после чего она сообщила об этом в полицию и подробно описала приметы злоумышленника.

Вскоре оперативники задержали 20-летнего жителя Брянска. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.

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