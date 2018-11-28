В брянском поселке Белые Берега сгорела баня
Пожар в брянском поселке Белые Берега произошел в пятом часу вечера 30 ноября.
В проезде 1 Мая загорелась частная баня площадью 36 квадратных метров. Огонь охватил потолочное перекрытие строения.
На месте происшествия работали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. В течении десяти минут пожар был ликвидирован.
К счастью, никто из людей в результате происшествия не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
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