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Подозреваемые в угоне автомобиля и попытке взлома киоска задержаны в Брянске

Опубликовано Сегодня, 14:03

Брянская полиция завела уголовное дело сразу по двум статьям на двоих ранее судимых 17-летних парней и их 16-летних сообщников, их подозревают в покушении на преступление и краже.

Все началось с того, что работники патрульно-постовой службы заметили группу молодых людей, пытавшихся взломать киоск, торгующий питьевой водой.  Увидев стражей порядка, злоумышленники бросились кто куда. Троих из них правоохранители задержали сразу, четвертого - на следующий день.

Сыщики установили, что это было не первое преступление подростков в течение ночи. Перед этим они взломали припаркованный на улице «ВАЗ-2106». Они завели двигатель и проехали небольшое расстояние, однако быстро поняли, что могут угодить в аварию из-за отсутствия навыков вождения.

Подозреваемым грозит до пяти лет заключения.

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