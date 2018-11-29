Подозреваемые в угоне автомобиля и попытке взлома киоска задержаны в Брянске
Брянская полиция завела уголовное дело сразу по двум статьям на двоих ранее судимых 17-летних парней и их 16-летних сообщников, их подозревают в покушении на преступление и краже.
Все началось с того, что работники патрульно-постовой службы заметили группу молодых людей, пытавшихся взломать киоск, торгующий питьевой водой. Увидев стражей порядка, злоумышленники бросились кто куда. Троих из них правоохранители задержали сразу, четвертого - на следующий день.
Сыщики установили, что это было не первое преступление подростков в течение ночи. Перед этим они взломали припаркованный на улице «ВАЗ-2106». Они завели двигатель и проехали небольшое расстояние, однако быстро поняли, что могут угодить в аварию из-за отсутствия навыков вождения.
Подозреваемым грозит до пяти лет заключения.
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