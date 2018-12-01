ДТП около Кургана Бессмертия в Брянске: столкнулись два автомобиля такси

Авария с участием двух автомобилей такси по причине непогоды случилась в Брянске около Кургана Бессмертия в ночь с 1 на 2 декабря.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, водители машин такси не смогли разъехаться на дороге. На опубликованных фотографиях видно, что на место случившегося прибыли работники Госавтоинспекции и медики «скорой».

Правоохранители проводили проверку по факту произошедшего; причины и обстоятельства аварии выясняют эксперты.

Напомним, сразу три машины попали в аварию на Черном мосту в Брянске утром 1-го декабря.

Фото - скриншот с видео ниже по активной ссылке.