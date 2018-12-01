В Унече мужчина на «Ниве» переехал котенка
Душераздирающая история случилась в Унече 1 декабря – у торгового центра «Свенская ярмарка» автомобилист на зеленой «Ниве» чуть было не раздавил котенка, который грелся под машиной.
По словам очевидцев, ужасно то, что водитель знал о находящемся под автомобилем животном, однако не обратил на это никакого внимания, сел и поехал. Остановить бессердечного автомобилиста смогли лишь прохожие, которые стали кричать. Бедное создание получило серьезные травмы. По утверждению свидетелей, мужчина взял раненого котенка и оставил его между дверей торгового центра, а затем уехал.
Беззащитное существо спасла неравнодушная женщина, она отнесла его к ветеринару.
Жители Унечи в соцсетях говорят о том, что изверга нужно наказать, а даме, которая спасла котенка, оказать помощь в лечении пострадавшего животного.
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