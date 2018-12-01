В селе Ардонь огнеборцы тушили частный дом

Вечером 2 декабря в частном доме по улице Осипенко села Ардонь Клинцовского района случился пожар, обошлось без пострадавших.

Информацию о возгорании спасатели получили в 15:20. Сразу на место выехали огнеборцы десятой части на двух автоцистернах. Через 12 минут они были уже у горящего нежилого строения размером 5х8 метров.

«На тушение был подан ручной пожарный ствол. В 15:34 загорание локализовали, в 15.42 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было. Причину устанавливают специалисты.