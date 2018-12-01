Пожар в Климовском районе: пострадал один человек

В селе Сачковичи Климовского района Брянской области 2 декабря произошел пожар в частной бане.

Инцидент случился в половине четвертого дня. По утверждению сотрудников МЧС регионального управления, на место выезжали несколько спасателей. Они погасили пламя на восемь минут.

В итоге пострадал человек. Причину установят специалисты.

Напомним, вечером 2 декабря в частном доме по улице Осипенко села Ардонь Клинцовского района случился пожар, обошлось без пострадавших.