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Пожар в Климовском районе: пострадал один человек

Опубликовано Сегодня, 10:01

В селе Сачковичи Климовского района Брянской области 2 декабря произошел пожар в частной бане.

Инцидент случился в половине четвертого дня. По утверждению сотрудников МЧС регионального управления, на место выезжали несколько спасателей. Они погасили пламя на восемь минут.

В итоге пострадал человек. Причину установят специалисты.

Напомним, вечером 2 декабря в частном доме по улице Осипенко села Ардонь Клинцовского района случился пожар, обошлось без пострадавших.

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