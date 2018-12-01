На втором Брянске из-за непогоды столкнулись две иномарки

Непогода, разбушевавшаяся 2 декабря в области и городе, стала причиной пробок и ряда ДТП на дорогах областного центра; в семь часов вечера на 2-м Брянске столкнулись две иномарки.

По словам автора поста Виктории Плетневой, белый автомобиль врезался в заднюю часть черной иномарки.

Инцидент обсудили брянцы в соцсетях.

«Японец против немца», - подчеркнула Татьяна Браун.

«Опять на этом светофоре, может уже подумают, что он тут не подходит?» - заметил Александр Гоголенок.

«Дело не в светофоре, а в баранах, которые за рулем, и, возможно, их неопытность. Сзади ехавший, наверно, думал, у меня резина шиповая, остановлюсь, как в рекламе мишлен, но результат на лицо, ситуация стандартная, один резко остановился, второй не соблюдал дистанцию и погодные условия», - прокомментировала пользователь Анна Ангелочек.

Кроме этого, около семи вечера по улице Калинина произошли сразу две аварии в 50 метрах друг от друга.

«По Калинина. Между арсеналом и бизнес-центром», - прокомментировал свидетель Николай Фролов.

«Зима собирает всходы», - отметила пользователь сети Наталья Кулешова.

«Зима, выпал снег, стало скользко.

- Снизить скорость, держать дистанцию, ехать аккуратнее?

- Да ну, и так сойдет, всегда так делал», - прокомментировал Иван Измайлов.

По словам водителей, также образовалась пробка в сторону Володарки.