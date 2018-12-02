Скончалась пожилая женщина, угодившая под авто в Бежицком районе

64-летняя пенсионерка, которая угодила под автомобиль 30 декабря в Бежицком районе, скончалась от ранений в реанимации.

Об этом рассказали медики, позвонившие в отдел ГИБДД.

Сама авария случилась в семь вечера около дома №3 на Харьковской в Брянске. За рулем автомобиля Renaut Simvol находился 49-летний мужчина. Он ехал со стороны Комсомольской на улицу 22-го Съезда КПСС. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована, однако спасти ее не удалось.