На Московском проспекте в Брянске появился «каток» с запахом фекалий
Большой «каток» с неприятным запахом образовался в Фокинском районе Брянска 3 декабря из-за прорыва канализации.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Местные жители рассказали, что вода потекла в сторону 51-й школы, залив тротуары и дорогу. В округе распространилось зловоние.
«Машины чуть ли не «плавают». Невозможно перейти дорогу, если вам нужно это сделать, то дойдете до Дворца, а от него уже можно сесть», - сообщила Марина Ковардакова.
«А коммунальщики скажут, что мы оказались не готовы к морозу в декабре», - прокомментировал Александр Муравьев.
«У коммунальщиков и властей города, как обычно, руками разводят и оправдания своей плохой работе придумывают. Наплевательство на людей и проблемы города», - заметила Яна Барская.
«Это каток заливают, непонятливые вы какие», - подчеркнул Алексей Айтишный.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Четыре вопроса о рекламе
На прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов от читателей колонки Брянского УФАС России. Вот ответы на них.
«Ростелеком» существенно расширил функционал мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение».
В Брянской областной Думе состоялся День Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на котором обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества железнодорожников с органами власти Брянской области. В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, представитель от законодательного органа государственной власти Брянской области в Совете Федерации Екатерина Лахова.
В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом.
В преддверии новогодних праздников и в честь своего 30-летия ГК «Надежда» объявляет о беспрецедентной скидке на покупку новых квартир в Брянске.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.