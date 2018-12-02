На Московском проспекте в Брянске появился «каток» с запахом фекалий

Большой «каток» с неприятным запахом образовался в Фокинском районе Брянска 3 декабря из-за прорыва канализации.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Местные жители рассказали, что вода потекла в сторону 51-й школы, залив тротуары и дорогу. В округе распространилось зловоние.

«Машины чуть ли не «плавают». Невозможно перейти дорогу, если вам нужно это сделать, то дойдете до Дворца, а от него уже можно сесть», - сообщила Марина Ковардакова.

«А коммунальщики скажут, что мы оказались не готовы к морозу в декабре», - прокомментировал Александр Муравьев.

«У коммунальщиков и властей города, как обычно, руками разводят и оправдания своей плохой работе придумывают. Наплевательство на людей и проблемы города», - заметила Яна Барская.

«Это каток заливают, непонятливые вы какие», - подчеркнул Алексей Айтишный.