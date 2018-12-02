Коробка с проводами вместо мобильного: в Брянске раскрыта интернет-афера
Брянская полиция предъявила обвинение 22-летнему жителю Бежицкого района в интернет-мошенничестве.
Жертвой аферы стал 48-летний мужчина из Самары. По его словам, на одном из популярных сайтов он нашел объявление о продаже мобильного телефона.
Сторговавшись с продавцом на 5 тыс рублей, покупатель перевел оговоренную сумму. В итоге он получил посылку, в которой лежали только провода и иные телефонные аксессуары. Потерпевший немедленно обратился к правоохранителям.
Личность афериста сразу же установили. 22-летний брянец объяснил, что гаджет он продал местному жителю, а иногороднего покупателя решил обмануть.
Подозреваемому грозит до трех лет.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Четыре вопроса о рекламе
На прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов от читателей колонки Брянского УФАС России. Вот ответы на них.
«Ростелеком» существенно расширил функционал мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение».
В Брянской областной Думе состоялся День Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на котором обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества железнодорожников с органами власти Брянской области. В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, представитель от законодательного органа государственной власти Брянской области в Совете Федерации Екатерина Лахова.
В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом.
В преддверии новогодних праздников и в честь своего 30-летия ГК «Надежда» объявляет о беспрецедентной скидке на покупку новых квартир в Брянске.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.