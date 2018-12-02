Коробка с проводами вместо мобильного: в Брянске раскрыта интернет-афера

Брянская полиция предъявила обвинение 22-летнему жителю Бежицкого района в интернет-мошенничестве.

Жертвой аферы стал 48-летний мужчина из Самары. По его словам, на одном из популярных сайтов он нашел объявление о продаже мобильного телефона.

Сторговавшись с продавцом на 5 тыс рублей, покупатель перевел оговоренную сумму. В итоге он получил посылку, в которой лежали только провода и иные телефонные аксессуары. Потерпевший немедленно обратился к правоохранителям.

Личность афериста сразу же установили. 22-летний брянец объяснил, что гаджет он продал местному жителю, а иногороднего покупателя решил обмануть.

Подозреваемому грозит до трех лет.