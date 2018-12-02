Две легковушки не поделили дорогу у поворота на поселок Любохна, ранена пассажирка

ДТП с участием двух иномарок произошло в областном центре на улице 25 Сентября, об этом сообщили свидетели в одной из соцсетей.

Авария с двумя машинами случилась на перекрестке трех дорог в областном центре вечером 2 декабря.

Жители Смоленска занесли в «черный список» кафе 4erdak (Lounge Cafe от Hot Head Burgers), причина – посетители нашли осколки стекла в бургерах.

2 декабря в Смоленске на улице Ново-Московской случился пожар в квартире четырехквартирного деревянного жилого дома, пострадал 22-летний молодой человек.

Информация о том, что в областном центре орудует педофил, проверяется полицией.

«ДТП перед поворотом на Любохну. «Семерка» с «двенадцатой» - лобовое. Скорая, пожарная. Режут «семерку», чтобы достать женщину с заднего сидения».

В соцсетях очевидцы опубликовали видео последствий происшествия и прокомментировали его так:

Информацию о происшествии сотрудники МЧС регионального управления получили около часу дня 3 декабря. На помощь выезжали работники ГИБДД, «скорой» и МЧС.

ДТП с участием двух легковых машин 3 декабря произошло в Дятьковском районе.

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