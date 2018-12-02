Брянские коммунальщики устраняют течь на Московском проспекте
Бригада «Брянского горводоканала» ликвидирует порыв на канализационной трубе, расположенной на Московском проспекте в Фокинском районе; происшествие случилось утром 3 декабря, в итоге тротуары и проезжую часть залило водой.
Под воздействием низкой температуры воздуха на Московском проспекте практически образовался «каток». Ко всему прочему, в округе стояло невыносимое зловоние от фекалий.
По утверждению пресс-службы администрации Брянска, на место случившегося выезжали руководитель горводоканала Олег Боровиков и исполняющий обязанности главы Фокинского района Евгений Антошин.
На данный момент поврежденная труба уже перекрыта. Специалисты заняты ремонтом коллектора. Аварию обещают устранить как можно быстрее.
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