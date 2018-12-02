Подозреваемый в краже денег с карты задержан в Брянске
Брянские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который подозревается в краже денег с банковской карты знакомого.
По утверждению 58-летнего пострадавшего, с кредитки пропали 11 тысяч рублей. Как выяснилось, к краже причастен 23-летний знакомый, которого пожилой мужчина неоднократно просил сходить в магазин. Оказалось, что PIN-код молодому человеку он не доверял и заказывал продуктовые наборы стоимостью не более 1000 рублей. Выбрав момент, парень подключил онлайн-приложение и снял деньги с чужого счета.
Молодому злоумышленнику «светит» до шести лет.
«Причиненный потерпевшему ущерб был полностью возмещен», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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