Подозреваемый в краже денег с карты задержан в Брянске

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который подозревается в краже денег с банковской карты знакомого.

По утверждению 58-летнего пострадавшего, с кредитки пропали 11 тысяч рублей. Как выяснилось, к краже причастен 23-летний знакомый, которого пожилой мужчина неоднократно просил сходить в магазин. Оказалось, что PIN-код молодому человеку он не доверял и заказывал продуктовые наборы стоимостью не более 1000 рублей. Выбрав момент, парень подключил онлайн-приложение и снял деньги с чужого счета.

Молодому злоумышленнику «светит» до шести лет.

«Причиненный потерпевшему ущерб был полностью возмещен», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.