В Брянской области возбуждено уголовное дело в связи гибелью на пожаре женщины и двух ее малолетних детей
Брянские следователи заинтересовались фактом гибели 21-летней женщины и двоих ее детей дошкольного возраста во время пожара, который случился в жилом доме деревни Богоричи Почепского района утром 3 декабря.
По факту случившегося было заведено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти двух и более лиц по неосторожности».
На месте происшествия работают сотрудники следкома, они проведут экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.
Одна из версий – возгорание могло случиться из-за неисправного печного отопления.
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