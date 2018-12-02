В Брянской области возбуждено уголовное дело в связи гибелью на пожаре женщины и двух ее малолетних детей

Брянские следователи заинтересовались фактом гибели 21-летней женщины и двоих ее детей дошкольного возраста во время пожара, который случился в жилом доме деревни Богоричи Почепского района утром 3 декабря.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти двух и более лиц по неосторожности».

На месте происшествия работают сотрудники следкома, они проведут экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.

Одна из версий – возгорание могло случиться из-за неисправного печного отопления.