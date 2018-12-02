Недалеко от Суземки во время ДТП с Peugeot 307 пострадала 56-летняя женщина

56-летняя пассажирка машины Peugeot 307 получила травмы во время аварии, которая произошла днем 2 декабря на дороге «Суземка-Украина».

Пострадавшую женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом кости левой голени.

За рулем иномарки находилась 61-летняя автомобилистка, она ехала в Суземку и не справилась с управлением. Транспорт оказался в кювете.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Напомним, в ДТП на Московском проспекте в Брянске пострадала 42-летняя женщина.