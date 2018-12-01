Брянцу грозит 200 часов обязательных работ за поджог
Суд Брянской области признал 20-летнего жителя Суземского района виновным в уничтожении чужого имущества в крупном размере и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Приговор пока не вступил в силу.
Сама история случилась 28 августа 2018 года в поле около селе Страчово Суземского района. Молодой человек сидел со своими знакомыми на соломенной скирде, которая представляла собой сложенные прямоугольные брикеты высотой шесть метров. Зная, что солома принадлежит одной из сельхозфирм, парень вырвал пучок и поджег газовой зажигалкой. Затем потушил и бросил вниз.
Через некоторое время он услышал треск, характерный для горения соломы, появилось пламя. Попытки его потушить не увенчались успехом.
С места происшествия обвиняемый и его знакомые скрылись.
«В итоге огонь уничтожил свыше 1,5 тыс тюков соломы массой 414450 кг, что причинило собственнику ущерб на сумму свыше 590 тыс руб», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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