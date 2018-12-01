Серьезное ДТП на трассе «Брянск-Дятьково»: трое пострадали, один разбился
Авария с участием автомобилей «ВАЗ-211220» и «ВАЗ-21053» 3 декабря произошла в Дятьковском районе, пострадали три человека, один погиб.
Инцидент случился около часа дня на 23-м километре трассы «Брянск-Дятьково». В отделе ГИБДД объяснили, 31-летний парень, управляя машиной «ВАЗ-211220», ехал из Дятькова в сторону Брянска, выскочил на встречку и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21053» под управлением 58-летнего водителя, который двигался со стороны Брянска в Дятьково.
«В результате ДТП 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 от полученных травм скончался. 31-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21053 с диагнозом перелом костей правой голени со смещением госпитализирована», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
У 31-летнего водителя «ВАЗа-211220» - ушиб костей носа, его отпустили с назначением лечения. У 31-летней пассажирки «ВАЗа-211220» - сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба; ее госпитализировали.
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