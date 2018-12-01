Пропавшая в Дятькове девочка найдена
Брянские правоохранители нашли 13-летнюю школьницу, которая пропала в Дятькове 3 декабря; девочка жива и невредима.
Ребенка нашли в десяти километрах от дома, в селе Псурь. Она уже с родными.
Поисками пропавшей занимались полиция, волонтеры ПСО «Лиза Алерт» и местные жители.
Напомним, Диана Самонина ушла из дома накануне.
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