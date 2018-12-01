Пропавшая в Дятькове девочка найдена

3 декабря в одной из соцсетей появилась информация о розыске свидетелей аварии, которая произошла в этот же день на улице Рыленкова в Смоленске.

Полиция Смоленской области завела уголовное дело по факту аварии, которая случилась в сентябре 2018 года в поселке Монастырщина с участием машины «ВАЗ-2112»; в результате ДТП разбилась женщина.

31-летний житель Смоленска предстанет перед судом за незаконное хранение запрещенных веществ в крупном размере.

Ребенка нашли в десяти километрах от дома, в селе Псурь. Она уже с родными.

Брянские правоохранители нашли 13-летнюю школьницу, которая пропала в Дятькове 3 декабря; девочка жива и невредима.

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